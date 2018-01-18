مصر.. إغلاق مستشفيين ساوما مرضى مقابل إنقاذ حياتهم

قررت #وزارة_الصحة_المصرية #إغلاق #مستشفيين شهيرين بسبب مساومتهما للمرضى مقابل علاجهما وإنقاذ حياتهما.

وأعلنت الوزارة أنها قررت #إغلاق_مستشفى_السلام الدولي بالمعادي محافظة القاهرة، لمدة شهر لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستقبال مريض بالطوارئ وإنقاذ حياته إلا بعد مساومته بتحرير إيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه.

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة أن أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة ضد مستشفى السلام الدولي، والتي قامت بمساومته وأجبرته على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم تقم بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى مجاناً.

وأوضح أن المريض جاء إلى المستشفى في حادث سيارة وكان يعاني من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، وقامت المستشفى باستقباله، وإجراء جراحة ناجحة له حيث تم عمل زرع الساعد، وعمل اللازم، لكنها قامت في النهاية بإجباره على تحرير إيصال أمانة بمبلغ نصف مليون جنيه

وأشار "محروس" إلى أنه فور ورود الشكوى للوزارة وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لبحث الواقعة وتأكدت من الواقعة بالإضافة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، كما تأكدت من تلقيه العلاج والرعاية اللازمة.

في سياق متصل أعلنت الوزارة إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزوري، بمصر الجديدة، لمدة شهر، وذلك لعدم مطابقتهم لاشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر أن أحد المرضى تقدم بشكوى للوزارة ضد موظف في مستشفى الجنزوري، قام بمساومته وأجبره على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة 2000 جنيه، موضحاً أن المريض جاء إلى المستشفى يعاني من جرح قطعي بالوجه استلزم إجراء غرز جراحية.