السيسي: أعلم ما كان يُحاك ولن أسمح بإسقاط مصر مرة أخرى

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه مسؤول أمام الله وأمام المصريين عن مصر، وأنه لن يسمح بإسقاطها مرة أخرى.

وبعث السيسي رسالة طمأنة للمصريين، خلال كلمته في الحلقة النقاشية لمؤتمر "حكاية وطن"، مساء الخميس، وكشف عن دور بعض من حاولوا إسقاط البلاد خلال السنوات الماضية.

وقال إنه "ليس بمظاهرتين ومحاصرة مبنى البرلمان ومجلس الوزراء يمكن إسقاط مصر"، مضيفاً أنه كان مديراً للمخابرات عام 2010 و2011، ويعلم جيداً ما كان يُحاك بمصر وماذا جرى وقتها.

وأضاف أنه كان لديه علم بكافة المؤامرات التي دُبرت، وما كان يفعله بعض من أسماهم "الأشرار" الذين حاولوا إسقاط الدولة المصرية، مستشهداً باثنين قال عنهما "كانوا بيتعشوا بخمسين مليون دولار، وعايزين يوقعوا مصر".

وأضاف أن هناك شرفاء يسعون للتغيير للأفضل، لكن كان هناك أشرار يستهدفون إسقاط الدولة، وهو ما لن يسمح به مرة أخرى.