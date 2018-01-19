مصر.. السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الجمعة.

وتجرى انتخابات الرئاسة في مارس/آذار.

وقال إنه يتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالاً للنزاهة والشفافية، مضيفاً: "لقد تحملت أمانة المسؤولية، وبذلت كل الجهد لصيانة الأمة، وأؤكد لكم لا أستطيع البقاء على غير إرادة المصريين".

وقال السيسي إنه لن يسمح للص أو فاسد بالاقتراب من مقعد الحكم بمصر.

وأضاف خلال مشاركته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، الجمعة، أنه "يعرف اللصوص والفاسدين جيداً، ولن يسمح لهم بالاقتراب من مقعد الحكم في مصر"، مضيفاً أنه وبأمانة المسؤولية سيمنع هؤلاء اللصوص والفاسدين من كرسي الحكم، موجهاً حديثه لهم بالقول: "احذروا مني".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى، حيث تقرر أن تجرى الانتخابات داخل البلاد على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس، وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.