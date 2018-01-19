السيسي: 13 ألف جريح جراء الإرهاب بمصر

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن عدد المصابين جراء العمليات الإرهابية في مصر يصل إلى نحو 13 ألف مواطن، تحرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهم.

وقال في إجاباته على مبادرة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، مساء الجمعة، إن أدبيات الماضي ليست ملزمة لمصر، وإن مصر حرصت على اتباع سياسة مستقلة ومتوازنة والانفتاح على الجميع، لافتاً إلى أن مصر استعادت موقعها على الساحة الدولية، وكذا تماسك وهيبة مؤسساتها التي أصبحت تعمل بكفاءة.

وكشف الرئيس السيسي أن القوات الخاصة المصرية انتشرت في أماكن محددة بالمنطقة الغربية، عقب انهيار نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، مضيفاً أنه كان لابد من حدوث ذلك لتأمين مصر، ومنع دخول الإرهابيين والذخيرة عقب انهيار ليبيا من بعض المناطق مثل منطقة بحر الرمال الأعظم.

وأشار السيسي إلى أن هناك استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، لكن لا يجري الإعلان عن التفاصيل يومياً.

وتحدث الرئيس المصري عن التحديات التي واجهت الدولة ومؤسساتها نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وما تبعها من تداعيات، مشيراً إلى أن استعادة تماسك أركان الدولة وإعادة بنائها كان من بين الأهداف والإنجازات الملحة التي عمل على تحقيقها خلال السنوات الماضية، ومنوهاً إلى أنه كان من بين تداعيات الأحداث السياسية في مصر، سقوط العديد من الحواجز وإقدام البعض على اتخاذ خطوات لم يكن من الممكن أبداً اتخاذها من قبل.

وأكد الرئيس المصري أن الالتزام بالمبادئ والقيم في إطار السياسة الخارجية لا يتنافى مع القدرة على تحقيق المصالح والحفاظ عليها، منوهاً إلى أن الحوار والتواصل والتفاهم هي أفضل السبل لتحقيق ذلك.

وأشار السيسي إلى حرص الدولة على استعادة قوتها الشاملة وترسيخ القوة العسكرية، التي عززتها مصر كثيراً على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن عدم تدخل مصر عسكرياً في ليبيا طيلة الفترة الماضية يؤكد حرصها على إعلاء القيم والمبادئ رغم الأخطار المتعددة القادمة من الحدود الغربية.

وشدد الرئيس المصري على أن تماسك الشعب والحفاظ على وحدته هو العنصر الأهم الذي يحقق القوة الشاملة للدولة وينعكس على تحركاتها الدولية.