رئيس أركان جيش مصر السابق يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات

أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، ترشحه للانتخابات الرئاسية بمصر، المقرر انعقادها في مارس المقبل.

وقال عنان في بيان متلفز، بثه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه قرر ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن لديه برنامجاً طموحاً لمواجهة مشكلات كثيرة تعاني منها مصر.

وأضاف رئيس الأركان السابق أن هناك بعض السياسات الخاطئة اضطرته لترشيح نفسه، مطالباً المصريين باختيار من يرونه مناسباً لقيادة مسيرة بلادهم.

وأعلن عنان تعيين المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائباً له، كما أعلن تعيين الدكتور حازم حسني الأستاذ بجامعة القاهرة نائباً آخر له ومتحدثاً رسمياً باسم حملته الانتخابية.

وكان حزب "مصر العروبة" الذي يترأسه الفريق عنان، رئيس الأركان السابق للجيش إبان ثورة يناير 2011، قد أعلن ترشح عنان لانتخابات الرئاسة المصرية منذ عدة أيام.

وقال الحزب في بيان "إن الهيئة العليا لحزب "مصر العروبة الديمقراطي" اختارت الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018"، مضيفا أن رئيس الأركان السابق وافق على الترشح وخوض الانتخابات.

يذكر أن سامي عنان، واسمه الكامل سامي حافظ عنان، من مواليد فبراير 1948 في قرية سلامون القماش مركز المنصورة، محافظة الدقهلية شمال مصر.

درس في كلية أركان الحرب في فرنسا، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، وتدرج في مناصب الجيش المصري حيث تولى منصب رئيس فرع العمليات في يوليو عام 1998، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي في يناير عام 2000، ثم قائداً لقوات الدفاع الجوي عام 2001، وبعدها أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان عام 2005 برتبة فريق.

أقيل في 12 أغسطس 2012 بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وصدر قرار بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. وفي أوائل العام 2014 أعلن عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة إلا أنه انسحب بعدها بأيام.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى، حيث تقرر أن تجرى الانتخابات داخل البلاد على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس، وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.