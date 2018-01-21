بالأرقام.. جرائم الحوثيين في "العام الأسود" بصنعاء

رصد تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، 2024 جريمة وانتهاكا ضد المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال العام 2017م، ووصفه بـ"العام الأسود".

وأوضح التقرير، أن الجرائم التي ارتكبتها #ميليشيات_الحوثي، ضد المدنيين في #صنعاء، تشمل 27 انتهاكا تبدأ بالانتهاكات المعتقلة بالإنسان (قتل وإصابة واختطاف وتهجير وتجنيد الأطفال) ثمَّ الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة.

واستند التقرير الصادر، الأحد، عن وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي (غير حكومي)، على رصد يومي لفرق ميدانية، خاصة بالمركز خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2017 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017، والتي قال إنها تعمل "في ظروف غاية في الخطورة ويتم الحصول على المعلومات بشكل حذر للغاية".

وسجل 159 حالة قتل بين المدنيين في صنعاء خلال العام الماضي، منها 84 حالة، و236 حالة إصابة برصاص الحوثيين، حدثت في شهر ديسمبر الماضي، حين استهدفت جماعة الحوثي سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء بقذائف الدبابات، من أجل الوصول إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي كان متحصناً في منزله.

وأوضح أن حصيلة القتلى هي للمدنيين فقط، فيما لم يتم رصد قتلى المواجهات من الميليشيا والقوات الموالية للرئيس الراحل والتي حدثت في صنعاء وانتهت بمقتل "صالح"، عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن حالات الاختطاف جاءت في مقدمة الانتهاكات، بعدد 415 حالة اختطاف، ثمَّ حالات الإصابة برصاص الميليشيا 216 حالة و159 حالة قتل عمد اُرتكبت بحق المدنيين.

ووفق التقرير، فقد شهد العام الماضي تجنيد 133 طفلاً للقتال في صفوف الحوثيين بعض هؤلاء الأطفال عادوا جثثاً هامدة إلى أهاليهم، كما أجبرت الميليشيا 128 شخصاً على مغادرة منازلهم إما لاستخدامها في الاشتباكات أو قامت بالاستيلاء عليها، والاعتداء على 127 شخصاً بينهم ناشطون ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسجل التقرير اعتداء ميليشيات الحوثي على 118 منشأة سكنية وطردت من الوظيفة العامة 106 أشخاص، وفرضت 45 نقطة تفتيش، وكذا مصادرة (118) من المنشآت السكنية، وفصلت وأقصت (106) من الموظفين في وظائف عامة، إلى جانب المصادرة والاعتداء بحق 98 محلاً تجارياً، واستهدفت صحافيين إما بالضرب أو الاعتقال أو إغلاق واحتجاز مؤسسات بعدد 15 حالة إلى جانب السيطرة على 20 مقرا حزبيا.

ورصد التقرير 19 حالة اعتداء على المال العام، ووضعت ميليشيات الحوثي (30) شخصاً قيد الإقامة الجبرية، وصادرت المال الخاص بحق (25) شخصاً، واعتدت على (17) مرفقا صحيا، كما صادرت واعتدت 33 وسيلة نقل، واستولت وحولت 27 مسجداً وملحقاتها إما لمكان تدريب للحوثيين أو عزلت خطيب المسجد وعينت أحد أفرادها.