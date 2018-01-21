مصر: العملية التركية في عفرين انتهاك للسيادة السورية

اعتبرت الخارجية المصرية أن العملية التركية في مدينة #عفرين "انتهاك للسيادة السورية".

كما أعربت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، الأحد، عن رفضها لعملية "غصن الزيتون".

واعتبرت أن العملية "تقوض جهود الحلول السياسية القائمة، وجهود مكافحة #الإرهاب في سوريا".

وأعاد بيان وزارة الخارجية، التأكيد على موقف مصر الثابت الرافض للحلول العسكرية، لما تؤدي إليه من زيادة معاناة #الشعب_السوري، مطالباً بانخراط جميع أطياف الشعب في مفاوضات جادة في إطار عملية سياسية تتسم بالشمولية والموضوعية دون إقصاء لأي طرف مع ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وكانت #تركيا قد أعلنت، السبت، شن هجوم أطلقت عليه اسم #غصن_الزيتون على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال محافظة حلب. وقال رئيس الوزراء التركي إن مقاتلات تركية قصفت، السبت، مواقع للوحدات التي تعدها أنقرة "منظمة إرهابية".