أميركا تطالب 6 شركات طيران عربية بتعزيز فحص الشحنات

أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية، الاثنين، أنها تطالب 6 شركات طيران في الشرق الأوسط بالمشاركة في برنامج لتعزيز فحص الشحنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.



ويشمل التعديل العاجل شركة #مصر_للطيران العاملة من مطار القاهرة الدولي، والخطوط الملكية الأردنية العاملة من مطار الملكة علياء الدولي، و #الخطوط_السعودية التي تعمل انطلاقاً من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، والخطوط الجوية القطرية العاملة من مطار الدوحة الدولي، وشركة #الاتحاد للطيران العاملة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.



وتشترط الحكومة الأميركية فحص جميع الشحنات الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي.



وقالت إدارة أمن النقل الأميركية إن معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعاً من قبل شركات الطيران حول العالم.