شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال محرج

في الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية #القاهرة، وانتهى بإعلان الرئيس عبد الفتاح #السيسي خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، وجه أحد الشباب سؤالا للرئيس حول ماذا سيفعل إذا لم يوفق في #الانتخابات؟.

وقالت المذيعة مقدمة الحفل موجهة السؤال للرئيس من شاب من محافظة الدقهلية يدعى ابراهيم عبد العال وهو "لو لم يوفق الرئيس في الانتخابات، هل الرئيس الجديد سيكمل ما بدأه من مشروعات؟ ليقاطع الرئيس المصري المذيعة ضاحكا ويقول للشاب: "طيب يا أبو خليل"، ثم يستدرك طالبا من المذيعة إكمال السؤال وسط ضجيج القاعة والحاضرين بالضحك.

وقال السيسي إن جميع المشروعات التي بدأها ومنها مشروع #قناة_السويس كانت قيد الدراسة قبل وصوله للسلطة، وإن الدولة كانت طيلة السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية تدرس مشروعات عدة، بعضها تم تنفيذه، وبعضها تأجل لعدة أسباب، لكن عندما حانت الفرصة نفذت الدولة مشروعاتها.

وأضاف أن مرفق السكة الحديد صدرت دراسات لتطويره وتأهيله قبل وصول الحكومة الحالية للسلطة، مؤكدا أنه يوجد تخطيط إداري للمشروعات، وعندما يحين التوقيت ويتوفر التمويل، يبدأ التنفيذ على الفور.

وذكر أن ن بناء الدول يحتاج ما بين 16 عاما إلى 20 عاما، لكنه يحاول إعادة بناء الدولة المصرية في 8 سنوات فقط، مؤكدا أن كافة المشروعات سيتم مواصلة تنفيذها مهما كانت شخصية الرئيس الموجود.