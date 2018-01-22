شكري والجبير يبحثان زيادة الاستثمارات السعودية في مصر

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره السعودي، عادل الجبير، الاثنين في الرياض على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات المملكة في مصر.

واتفقا الوزيران على استمرار التنسيق من أجل تعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام تنفيذاً لتوجيهات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أبو زيد أن الوزيرين تشاورا أيضا بشأن آخر المستجدات الإقليمية، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات، بما فيها تطورات الوضع في سوريا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق حول مجمل الأوضاع في المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي وتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة سواء من داخل الإقليم أو خارجه.