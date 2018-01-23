مقتل 6 إرهابيين في مواجهات مع الشرطة بالعريش

قتل 6 إرهابيين في مواجهات مع الشرطة المصرية بمدينة #العريش شمال سيناء.

وذكرت #وزارة_الداخلية_المصرية في بيان لها الثلاثاء أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد وتتبع تحركات مجموعة من العناصر الإرهابية الضالعة في التنفيذ المباشر للعديد من العمليات الإرهابية بمدينة العريش بمحافظة #شمال_سيناء، والوقوف على مخططاتهم لتصعيد عملياتهم بالتزامن من ذكرى أعياد الشرطة من خلال استهداف خطوط سير القوات الأمنية بسلسلة من العمليات الإرهابية.

وقالت إنه تم إعداد وتنفيذ خطة أمنية أسفرت عن تحديد مسارات تحركات تلك العناصر، وكشف اتخاذهم من إحدى العقارات تحت الإنشاء بمنطقة "إبنى بيتك" بمدينة العريش وكراً لاختبائهم، ومقراً لإعداد وتخزين العبوات المتفجرة وقاعدةً للانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، وأسفر ذلك عن مصرع 6 منهم يجري تحديدهم، كما عثر على 4 بنادق آلية، وعبوة ناسفة، وقنبلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.