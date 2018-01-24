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السيسي يختار مسؤولي حملته..كارم منسقاً وأبو شقة متحدثاً

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
السفير محمود كارم
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اختار الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي مسؤولي حملته الانتخابية للرئاسة المصرية.

الدكتور محمد أبو شقة الدكتور محمد أبو شقة

وأعلن السيسي اختيار السفير محمود كارم منسقاً عاماً لحملته الانتخابية، والدكتور محمد بهاء الدين #أبو_شقة ممثلا قانونيا عنه ومتحدثاً رسمياً باسم الحملة.

كما ذكّر السيسي بما كان قد أعلنه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر #حكاية_وطن من ضرورة الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والترشح لولاية جديدة في رئاسة الجمهورية.

يذكر أن كارم وأبو شقة كانا مسؤولين عن الحملة الانتخابية للسيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014.

وكان السفير #محمود_كارم يشغل منصبا كبيرا في وزارة الخارجية المصرية، وهو نجل المطرب المصري الراحل كارم محمود، أما الدكتور محمد فهو محامٍ مصري بارز.

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