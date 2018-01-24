خالد علي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت الحملة الرسمية لخالد علي المرشح الرئاسي المحتمل في #مصر #انسحاب مرشحها من سباق #الانتخابات_الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها مارس المقبل.

من جانبها ذكرت مصادر مصرية أن الحملة تواجه صعوبة كبيرة في جمع التوكيلات المطلوبة للتقدم بأوراق ترشح #خالد_علي، والتي يجب أن يبلغ عددها 25 ألف توكيل خاصة مع قرب انتهاء المهلة المقررة للتقدم بأوراق الترشح قبل الساعة الثانية ظهرا يوم 29 يناير المقبل.

وكان المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان قد أعلن خوضه سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في مؤتمر صحافي عقده قبل أسبوع.