مصر.. السيسي يتقدم بأوراق ترشحه رسمياً للانتخابات

تقدمت الحملة الانتخابية للرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، بأوراق ترشحه رسمياً في انتخابات الرئاسة 2018 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الأربعاء.

وقدمت اللجنة توكيلات وإقرارات المواطنين اللازمة لتأييد السيسي، إضافة إلى إقرارات نواب البرلمان والتي تتطلبها شروط الترشح، حيث تم تسليمها عبر كراتين مغلقة.

وحضر المستشار القانوني للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، في العاشرة صباحاً إلى مقر الهيئة بشارع قصر العيني وسط القاهرة، وبصحبته سيارات تحمل توكيلات الرئيس ليكون أول مرشح رئاسي يتقدم بأوراق ترشحه رسمياً للانتخابات.

يذكر أن السيسي كان قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة والمقررة، الثلاثاء، استعداداً للتقدم بأوراق ترشحه.