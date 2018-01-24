مصر تنتقد بيان جون ماكين: مغالط ويتجاهل إرادة الشعب

انتقدت مصر بيان عضو مجلس الشيوخ جون ماكين بمناسبة ذكرى 25 يناير.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل، شكلاً وموضوعاً، للبيان لما تضمنه من اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي.

وأكدت أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده لا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمه تاريخية عظيمة أقر بها دستوره، وخرج الملايين في 30 يونيو دفاعاً عن قيمها ومبادئها.

واعتبرت وزارة الخارجية أن ما أورده السيناتور ماكين لا يعدو كونه محاولة للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير من خلال ترديد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين.

وأضافت أنه من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات هامة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية هامة على مسار التنمية الشاملة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية على أن خلو بيان جون ماكين من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، يمثل عدم تقدير للشعب المصري، كما أنه يعكس إغفالاً لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راحت ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني.

وكان ماكين قد وجه نقداً لاذعاً للإدارة المصرية وشكك في إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.