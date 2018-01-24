مصر: مستندات وتسجيلات جديدة في قضية مقتل ريجيني

قدمت السلطات المصرية مستندات ووثائق جديدة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو #ريجيني.

وكشف بيان للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن النائب العام عقد اجتماعا مع نائب الجمهورية في #روما جوسي بيناتوني، لبحث التعاون بين نيابة روما و #مصر بشأن جوليو ريجينى وتبادل الطرفان تفاصيل التحقيقات والمعلومات الأخيرة لدى الطرفين.

وكشف بيان للنائب العام أن فريق التحقيق المصري قدم محاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديد كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وقدم أعضاء نيابة روما شرحا وافيا لوقائع القضية بناء على تم قدمته النيابة العامة من أوراق، كما تسلمت النيابة العامة المصرية نسخة من التقرير وسيتم استكمال التحقيقات على ضوء ما تم تبادله بين الطرفين.

وكان سيرجيو كولايوكو النائب العام الإيطالي، قد زار مصر نهاية ديسمبر الماضي للقاء نبيل صادق النائب العام وفريق التحقيق المصري لبحث مستجدات التحقيقات المشتركة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

يشار أن ريجيني قد عثر عليه مقتولا على جانب إحدى الطرق في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير من العام 2016.