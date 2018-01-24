نجل مطرب مصري اختاره السيسي ليقود حملته الرئاسية

في قرار له اليوم الأربعاء اختار الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي السفير #محمود_كارم منسقاً عاماً لحملته الانتخابية، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلاً قانونياً عنه ومتحدثاً رسمياً باسم الحملة.

السفير محمود كارم منسق عام الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، هو نجل المطرب المصري الراحل صاحب الصوت الشجي #كارم_محمود، وشغل مناصب متعددة منها سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو وبلجيكا ولوكسمبورغ، وتم انتخابه للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مارس 2010، وإعادة انتخابه لنفس المنصب مرتين حتى استقال في ديسمبر 2012.

يهوي الغناء منذ صغره حيث ورث صوتا جميلا عن والده المطرب الراحل، وقال في حوار صحافي له مع وسائل إعلام مصرية إن والده أوصاه وهو على فراش المرض بأبناء قريته في دمنهور بالبحيرة، وظل السفير كارم على تواصل دائم معهم حتى أثناء عمله خارج البلاد.

محمود كارم عمل سفيراً لمصر في اليابان حتى 2004، ثم مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعداً لوزير الخارجية للشؤون الآسيوية، كما عمل ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك كممثل لبلاده في اللجنة السياسية الأولى للأمن ونزع السلاح وانتخب بالإجماع مقرراً لهيئة نزع السلاح في العام 1981.

وللسفير كارم العديد من المؤلفات الدولية ومؤلفات عن أمن الخليج وإيران، وعمل أستاذا زائراً للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في عدة جامعات بمصر والولايات المتحدة واليابان.

حصل السفير كارم على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1979، ومنحته وزارة الدفاع وسام وميدالية الهيئة الهندسية عام 1999 تقديراً لدوره في إدراج مشكلة الألغام كمشكلة قومية منذ أن تولى إدارة نزع السلاح بالخارجية عام 1992

شارك السفير كارم ضمن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014.

أما والده المطرب الراحل كارم محمود فهو من مواليد 16 مارس 1922، ولقبه جمهوره بالكروان، عمل مع كبار الملحنين والشعراء في مصر، مثل كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، رياض السنباطي، ومن أغانيه الشهيرة سمرا يا سمرا، والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، أمانة عليك، عنابي، يا أنا يا العزال.

كان والد المطرب الراحل يعمل في التجارة، كما كان مقرئا للقرآن يتمتع بصوت جميل.

شارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى كما شارك في أفلام ورد شاه، ونص الليل، ومعلهش يازهر .

توفي المطرب الراحل في 15 يناير من العام 1995 .