بعد نفي فصله من الجامعة..وزير تعليم مصر يزور محمد صلاح

بعد أسابيع قليلة من نفي وزارة التعليم العالي في مصر فصل اللاعب الدولي #محمد صلاح_المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، زار وزير التعليم المصري خالد عبدالغفار اللاعب في إنجلترا.

وذكرت الوزارة، الخميس، أن الوزير وعلى هامش زيارته لجامعة ليفربول البريطانية للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم، الذي يقام حالياً في بريطانيا، زار نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح في مقر ناديه. وقالت إن الوزير هنأ اللاعب بالفوز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا، وقدم ميدالية التكريم من وزارة التعليم العالي له، تعبيراً له عن تقدير شباب الجامعات المصرية للاعب القدوة، الذي أصبح مثالاً للاجتهاد والعمل والأخلاق، مضيفة أن محمد صلاح أصبح أيقونة الشباب المصري وخير سفير لمصر في مسابقات الدوري بالدول الأوروبية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي كانت أكدت في وقت سابق أنها لم تفصل اللاعب، وإنما أوقفت قيده حرصاً على مستقبله الدراسي، ومساعدته على التألق في مسيرته الكروية.

وقالت الوزارة رداً على ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فصل محمد صلاح حامد محروس، من المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، إن ما تردد لا أساس له من الصحة، وإن اللاعب مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم معلومات بالمعهد.

كما أوضحت أن صلاح تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات بسبب احترافه خارج البلاد، وأنها حرصاً منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده، حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة، عملاً بنص المادة (30) من القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا.