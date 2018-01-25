رابطة نسائية لدعم منتخب مصر في مونديال روسيا

انطلقت في #مصر تحضيرات رابطة مشجعات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي يشارك بها المنتخب الوطني بعد غياب استمر منذ نسخة عام 1990.

وأطلقت 6 فتيات رابطة للمشجعات المصريات لدعم منتخب بلادهن خلال رحلته في #روسيا الصيف المقبل.

وتختلف أعمار "رابطة مشجعات مصر" ومجالات أعمالهن لكن وحّدهن حب الساحرة المستديرة.

أما أصغر عضوات الرابطة سنا فاطمة ذات الأعوام الست فتتطلع لإنهاء اختباراتها الدراسية باكرا للسفر إلى روسيا.

وتلقى الرابطة التي ترفع شعار "مصر بتتكلم كورة" دعما من قبل وزارات الرياضة والسياحة والهجرة، ولانضمام العنصر النسائي للرابطة شروط عدة.

وتأمل هؤلاء الشابات أن تجتاز فكرتهن حدود مصر لتصل دولا عربية أخرى مثل #تونس والمغرب والسعودية التي تأهلت بدورها إلى مونديال روسيا.

ولمساعدة المشجعات المصريات على التفاعل والتواصل بسهولة خلال أيام المونديال، تحرص صفحة الرابطة على "فيسبوك" على نشر معلومات حول روسيا وأهم الكلمات الرائجة في اللغة الروسية.

أما عزة إحدى عضوات الرابطة والتي تجيد فن الطبخ فتبدو مهتمة بتعريف متابعي الصفحة عن الوجبات الروسية الشهيرة.