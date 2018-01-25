مصر.. قرار حكومي بمسؤولية المذيع عن تجاوزات ضيوفه

أصدر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في #مصر، قراراً يحمل المذيع مسؤولية تجاوزات ضيوفه على شاشات الفضائيات.

وجاء نص القرار الذي حمل رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم إدارة البرامج التلفزيونية: "إنه لوحظ خلال الفترة الماضية وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي تحمل سبابا، والعديد من الأمور التي تخل بالمبادئ والقيم والأعراف، وكذلك مواثيق الشرف الإعلامية، ولوحظ كذلك تقاعس القائمين على العمل الإعلامي في القيام بدورهم لدرء هذه المخالفات، بالرغم مما تسمح به القوانين واللوائح الإعلامية من حق التدخل بالإيقاف أو المنع سواء من مقدم البرنامج أو رئيس التحرير أو المخرج".

وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على القانون فقد تقرر أن يكون مقدم البرنامج هو المسؤول الأول عن ضيوفه، وعلى مقدم البرنامج في حال وقوع أية تجاوزات من ضيفه أن ينذره، وإذا استمر فإن مهمته حينها تبرير ما حدث للمشاهدين.

وذكر القرار أنه وفي حالة المخالفة، يتحمل المسؤولية كل من المذيع، أو المخرج، أو المقدم، أو مدير القناة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قرر إيقاف مذيع ومخرج في #التلفزيون_المصري بسبب مداخلة هاتفية لرئيس #نادي_الزمالك مرتضى منصور.

وقررت لجنة "ضبط أداء الإعلام الرياضي" في المجلس إيقاف خالد لطيف مقدم الاستديو التحليلي لبرنامج "استاد النيل" على "قناة النيل للرياضة" لمدة أسبوعين، وكذلك إيقاف أحمد عبد الظاهر مخرج البرنامج، ورئيس تحرير الحلقة التي استضافت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسب انتقادات منصور للاعب السابق أحمد حسن والإعلامي إبراهيم فايق.