السيسي إلى إثيوبيا لحضور قمة إفريقيا

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة العادية الـ 30 للاتحاد الإفريقي، والتي ستعقد على مدار يومي 28 و29 يناير الجاري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن مشاركة الرئيس المصري بالقمة تأتي في إطار حرص #مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع جميع الدول الإفريقية والمشاركة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك لصالح الشعوب الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستعقد تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو تحول إفريقيا"، والذي يعد موضوع القمة الرئيسي، وأخذ في الاعتبار ما تحتله #مكافحة_الفساد من أهمية لدى الكثير من الدول الإفريقية التي تسعى للتصدي لهذه الآفة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

وذكر راضي أنه من المنتظر أن تناقش القمة موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهته بفعالية.

وأضاف أن الرئيس سيشارك في الجلسة المغلقة التي يبحث خلالها القادة الأفارقة أهم الموضوعات في القمة، ومن بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.