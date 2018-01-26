الوفد يحسم مرشحه للانتخابات المصرية.. والبدوي الأقرب

تقرر أن يعلن حزب الوفد في مصر وهو أقدم وأكبر الأحزاب الليبرالية، غدا السبت، اسم مرشحه لخوض سباق انتخابات الرئاسة ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي تجرى مارس المقبل.

ورغم إعلان الحزب من قبل عدم الدفع بمرشح وتأييد ودعم الرئيس السيسي، إلا أنه تراجع أمس وعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة خوض الانتخابات والدفع بمرشح في مواجهة السيسي.

وطرح الحزب عدة أسماء، في مقدمتها السيد البدوي رئيس الحزب والدكتور ياسر الهضيبي وهاني سري الدين عضوا الهيئة العليا إلا أن الأخير نفي نيته خوض الانتخابات، فيما أكدت مصادر داخل الحزب أن رئيس الحزب السيد البدوي هو الأقرب للتقدم كمرشح للحزب.

من جانبه تقدم السيد البدوي، رئيس الحزب، بطلب اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليه وهو ما يرجح أنه سيكون مرشح الحزب، خاصة أن اليوم الجمعة هو آخر موعد للكشف الطبي لمرشحي الرئاسة، وفقاً للجدول المعلن من اللجنة العليا للانتخابات.

وقال مصدر مسؤول في الحزب لـ"العربية.نت" إن الحزب سيجمع تأييد 20 نائباً يمثلونه في البرلمان لمرشحه، تمهيدا لاستيفاء الأوراق المطلوبة للترشح مشيرا إلى أن عدداً من الذين أعلنوا رغبتهم خوض الانتخابات من الحزب سيخضعون للكشف الطبي اليوم على أن يتم حسم اسم مرشح الحزب في اجتماع الهيئة العليا غدا والإعلان عن اسمه في مؤتمر صحافي.

يذكر أن الوفد دفع برئيسه السابق نعمان جمعة في مواجهة أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر عام 2005، وذلك بمواجهة الرئيس الأسبق حسني مبارك وحصل على المركز الثالث.