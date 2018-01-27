حزب الوفد يرفض طلب البدوي الترشح لرئاسة مصر

قال مسؤول إن الهيئة العليا لحزب الوفد رفضت، السبت، طلب رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة الترشح لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى في مصر في مارس/آذار منافساً للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقول أعضاء في الحزب إنهم يشعرون بأن ترشح البدوي لن يكون جدياً بالقدر الكافي، وإن القصد منه لا يزيد على أن تظهر الانتخابات في صورة تنافسية في غياب مرشحين آخرين بجانب السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وأجرت الهيئة خلال اجتماع أعضائها السبت تصويتا بالنداء بالاسم على ترشيح البدوي وأعلن ٤٢ من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 45 رفضهم التام لترشيح السيد البدوي.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بياناً قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة، وإنه يدعم انتخاب السيسي مجدداً.

وتقدم البدوي، أمس الجمعة، بطلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة قانونا للترشح للمنصب، وقال لصحيفة محلية إنه لن يستقيل من رئاسة الوفد أو يخوض السباق مستقلا إذا رفضت الهيئة العليا للحزب طلبه.