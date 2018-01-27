مرتضى منصور ينسحب من سباق الرئاسة في مصر

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري وعضو البرلمان، انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

وقال في مؤتمر صحافي عقده السبت للإعلان عن صفقات جديدة من اللاعبين لناديه إنه قرر الانسحاب رسمياً من انتخابات رئاسة الجمهورية، التي سبق وأعلن عزمه الترشح لها، مضيفاً أنه سيكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار في وقت لاحق، كما سيكشف لمن سيمنح صوته في الانتخابات.

وكان منصور أعلن في 13 يناير عزمه خوض سباق الرئاسة، مؤكداً أنه يمتلك برنامجا انتخابيا، يتضمن حلولاً جذرية لمشكلات البلاد مثل البطالة والعشوائيات والتعليم والصحة والمرور وملفات المياه وأزمة سد النهضة.

وتعهد رئيس الزمالك بإغلاق الفيسبوك فور وصوله إلى الرئاسة، مؤكدا أنه وراء انتشار الانهيار الأخلاقي في مصر وتزايد نسبة الطلاق وتجنيد الإرهابيين والإساءة إلى الرموز.