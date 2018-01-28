الأزهر يوضح حقيقة حذف تونس من "قائمة الدول الإسلامية"

رد الأزهر الشريف على ما تم تداوله موخراً، من اتخاذه لقرار بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية، وذلك رداً على قيام الحكومة التونسية بدراسة إلغاء المهور في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

وقال الأزهر الشريف في بيان له إنه يتابع "بغرابة ما أثير مؤخراً من شائعات عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي، بأن الأزهر‬ قرّر حذف اسم ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية"، موضحاً أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة.

وذكر أنه "لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن #تونس الشقيقة"، مشدداً على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول الشقيقة.