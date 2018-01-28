بكري مجدداً: مرشح مفاجأة سيتقدم لمنافسة السيسي غداً

بعد ساعات قليلة من إعلان حزب الوفد المصري رفض تقديم مرشح له لانتخابات الرئاسة المصرية ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك إعلان حزب النور السلفي دعمه السيسي وعدم تقدمه بأي مرشح لمنافسته أعلن البرلماني المصري مصطفى بكري أن مرشحا ينتمي لأحد الأحزاب السياسية سيتقدم للترشح غدا.

وأضاف بكري في تدوينه على حسابه على تويتر أنه لا يستطيع الإفصاح عن اسم المرشح حاليا، مؤكداً أن الرئيس السيسي لن يكون المرشح الوحيد في السباق الانتخابي بل سيكون هناك مرشح منافس أمامه.

وذكر البرلماني المصري أن المرشح سيتقدم بأوراقه قبل الساعة الثانية من ظهر الاثنين وهو الموعد المقرر لإغلاق باب الترشيح للانتخابات، مؤكداً أنه مرشح حزبي مفاجأة، وسوف يتقدم بأوراقه وتزكياته البرلمانية والشعبية.

ورفض بكري الإفصاح عن هوية المرشح المحتمل قائلا إنه سيتم الإعلان عن اسمه غدا.

وكان حزبا الوفد والنور السلفي قد رفضا تقديم مرشح منهما لمنافسة الرئيس السيسي، معلنين دعمهما له لإكمال مشروعه الذي بدأه في ولايته الأولي ومؤكدين أنه الوحيد القادر على إكمال مسيرة إعادة بناء الدولة المصرية.

وبعد خروج حزبي الوفد والنور من سباق الانتخابات الرئاسية لم يتبق من الأحزاب الكبيرة التي يتواجد لها ممثلون في البرلمان سوى حزب المصريين الأحرار، الذي يعتبر الثاني في عدد النواب الممثلين له تحت القبة بعد ائتلاف دعم مصر يليه حزب مستقبل وطن، فيما لا تمتلك الأحزاب الأخرى سوى عدد قليل من مقاعد البرلمان وهو ما يرجح أن يكون المرشح المحتمل من هذين الحزبين.

وكان بكري قد أعلن قبل أيّام أن حزب الوفد ربما يرشح رئيسه السيد البدوي لمنافسة السيسي في الانتخابات وتقدم البدوي بالفعل بطلب للكشف الطبي تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحه إلا أن الهيئة العليا للحزب رفضت ترشحه في اجتماعها السبت.