حزب النور يرفض تقديم مرشح للرئاسة ويدعم السيسي

نفى #حزب_النور اعتزامه تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، معلنا دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.

وقال #يونس_مخيون، رئيس حزب النور، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، إنه "تطبيقا لمبدأ الشورى، استطلع الحزب آراء أعضائه ولجانه فيما يخص تأييد مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد استطلاع رأي أعضاء الهيئة العليا، اتخذ الحزب قراره بإعلان تأييد ودعم الرئيس السيسي".

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد رفضت، أمس، ترشح السيد البدوي لرئاسة الجمهورية، مؤكدين قرارهم السابق بدعم الرئيس #السيسي مرشحا لولاية ثانية.

وأصدرت الهيئة العليا للحزب بيانا قالت فيه، إنه "وبعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تفرضها الظروف والتحديات التي تواجه #مصر والتي لا يستطيع التصدي لها إلا الرئيس الحالي".

وأوضح الحزب أسباب دعمه ترشيح السيسي لولاية ثانية، مؤكداً أن "الرئيس المصري استطاع في دورته الأولى الحفاظ على الدولة المصرية واستقرار وأمن وسلامة شعبها"، معتبراً أن قراره "يأتي انعكاسا لرغبة شعبية ووفدية جارفة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس/آذار المقبل، فيما لم يترشح للانتخابات حتى الآن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي.