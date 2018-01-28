قمة مصرية إثيوبية سودانية اليوم لبحث سد النهضة

قال مصدران رسميان إن قادة مصر وإثيوبيا والسودان سيعقدون اجتماعا، الاثنين، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات، بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

وكانت مصر التي تعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه اختلفت مع إثيوبيا على بناء سد النهضة الكبير، إذ تخشى أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار لن يكون له هذا الأثر.

وقال دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث وصل القادة الثلاثة "الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات". وطلب الدبلوماسي عدم نشر اسمه.

وأكد مصدر بالحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي سيشارك في الاجتماع وقال إنه مدد إقامته لهذا الغرض.

وقال الدبلوماسي إن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن #البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم #ديسالين.

وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد. وفي ديسمبر كانون الأول اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.

وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين وحذر محللون مرارا من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.

ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد.

وسيولد السد، الذي تم بناء نحو 60 في المئة منه حتى الآن، 6000 ميغاوات عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.