حزب السلام يعتذر عن ترشيح رئيسه لانتخابات مصر

رفض #حزب_السلام_الديمقراطي في مصر ترشيح المستشار أحمد #الفضالي رئيس الحزب لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها مارس المقبل.

وكان سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قد أعلن مساء أمس الأحد ترشيح الفضالي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، معلناً أن الفضالي سيتقدم بأوراق ترشحه اليوم الاثنين بعد موافقة قيادات الحزب على ذلك.

وأضاف أن الحزب تواصل مع عدد من النواب للحصول على تأييدهم لدعم الفضالي واستيفاء إجراءات الترشح في الانتخابات.

من جانبه قال المستشار أحمد الفضالى رئيس الحزب لـ "العربية. نت" إنه أبلغ من قيادات حزبه مساء أمس برغبتهم في الدفع به كمرشح محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك دعا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب صباح اليوم الاثنين لمناقشة أمر الترشيح.

وأضاف أن اجتماع الهيئة انتهي منذ قليل وتم وبالإجماع الاعتذار عن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

يشار إلى أن اليوم الاثنين هو آخر موعد لتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث لم يتقدم حتى صباح اليوم سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أعلن حزب الغد اعتزامه الدفع برئيسه موسى مصطفى موسى للترشح للانتخابات وتقديم أوراقه قبل إغلاق باب الترشيح.