حملة السيسي: نرحب بالمنافسة وهدفنا صورة مشرفة لمصر

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أنها ترحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل.

وقال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيسي، إن باب المنافسة مفتوح للجميع، والدستور والقانون لم يضعا شروطاً تعجيزية تمنع تقدم أي مرشح يستوفي الشروط.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للحملة مساء الاثنين أن باب الترشح أغلق على طالبي الترشح وهما اثنان فقط، وما زلنا في انتظار القائمة النهائية، مؤكداً أن الحملة تعمل وفق خطة معدة مسبقاً بأنها ستواجه منافسة دون أن تعلم من سيكون منافساً.

وأوضح أبو شقة أن الحملة تقوم حالياً باستكمال هيكلها التنظيمي المكون من عدة لجان، مضيفاً أن هناك توجهاً واضحاً وصريحاً من طالب الترشح وهو الرئيس السيسي بأن يكون الإنفاق في أضيق نطاق ممكن.

وأعلن المتحدث باسم الحملة أن الحملة تلقت 915 ألف نموذج تأييد من المواطنين على مستوى الجمهورية، وتقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 173 ألف نموذج تأييد فقط، إضافة إلى 549 نموذج تزكية صادر عن أعضاء مجلس النواب رافضة تقديم توكيلات وتأييدات تقدم بها من هم أقل من 18 عاماً.

وأضاف أنه تم إعداد لائحة داخلية للحملة ستعرض على الرئيس السيسي الثلاثاء لاعتمادها حيث تشكل دستور عمل للحملة، مشيراً إلى أن من بين بنود اللائحة أن تقف الحملة على خط فاصل بين صفة عبد الفتاح السيسي كرئيس الجمهورية وصفته كطالب للترشح خلال الانتخابات الرئاسية.

وشدد أبوشقة على أن اللائحة تتضمن أيضاً إلزام كل شخص ينتسب إلى الحملة أن يكون ملتزماً بشكل واضح وصريح بعدم التعامل مع أي من الأجهزة الخاصة بالدولة سواء كانت تنفيذية أو غير تنفيذية وأن يكون التعامل بحياد تام، مؤكداً أن الحملة أمامها هدفان تسعى لتحقيقهما، الأول فوز الرئيس السيسي في #الانتخابات، وأن تقدم الانتخابات صورة مشرفة لمصر.