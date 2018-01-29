قمة أديس أبابا: حل كافة الخلافات حول سد النهضة خلال شهر

اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلولاً لكافة المسائل الفنية العالقة حول سد النهضة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك، اليوم الاثنين، بالقمة الثلاثية التي عُقدت بأديس أبابا مع كل من الرئيس البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، حيث اتسمت بالشفافية والمصارحة، وتم خلالها استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول السد، وسبل التغلب على ما يواجهها من عراقيل، لاسيما فيما يتعلق بصدور الدراسات المكلف بإعدادها المكتب الاستشاري.

وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة على مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء السد تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن تتحلى المفاوضات بالروح الإيجابية والحفاظ على المصالح المشتركة، مطالباً جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات من الدول الثلاث بتنفيذ توجيهات القادة وإنجاز عملهم وفق الإطار المحدد.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المزارعين فى مصر والسودان لن يتأثروا سلباً بسد النهضة، مؤكداً أن عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاثة= هو الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات.

من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن عزم بلاده العمل في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، مؤكداً في هذا الإطار على ما يجمع الدول الثلاث من مصالح مشتركة ومصير واحد.

وأوضح المُتحدث الرسمي المصري أن القمة الثلاثية تطرقت أيضاً إلى مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها، والاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم الاتفاق على تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك بين الدول الثلاث لتمويل مشروعات البنية التحتية.