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مصر.. إغلاق باب الترشح للرئاسة

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
المرشح موسى مصطفى موسى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشيحه.

وقبل ساعة من إغلاق باب الترشح، تقدم الوكيل القانوني لموسى بأوراق ترشح موكله ليقتصر السباق الرئاسي على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد.

وستنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين النهائيين، الأربعاء، فيما من المقرر أن تبدأ الهيئة تلقي الاعتراضات على المرشحين، الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت الحملة الانتخابية للسيسي قد تقدمت بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، صباح الأربعاء الماضي، وذلك عن طريق وكيله محمد بهاء الدين أبوشقة.

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