مصر.. النيابة تحبس 3 معتدين على هشام جنينة

أفادت مراسلة "العربية" أن النيابة المصرية حبست 3 متهمين بالتعدي على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 4 أيام.

ونسبت النيابة للثلاثة اتهامات "الضرب والبلطجة وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والسرقة بالإكراه".

واعتدى مجهولون، السبت، بالضرب بأسلحة بيضاء على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال علي طه، محامي جنينة، إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وأصابوه بإصابات خطيرة.