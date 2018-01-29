هذا هو المرشح المحتمل لمنافسة السيسي بانتخابات الرئاسة

رسمياً، حسمت الهيئة العليا لحزب الغد قرارها باختيار المرشح للمنافسة أمام الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح #السيسي، في انتخابات الرئاسة.

وأيدت الهيئة ترشيح موسى مصطفى موسى رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية، على أن يتقدم الاثنين بأوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات قبل موعد إغلاق الترشح.

وذكر الحزب أن موسى جمع توقيع 20 نائباً من أعضاء البرلمان.

والمرشح المحتمل هو رئيس #حزب_الغد، ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية. وحسب موقع "اليوم السابع"، ففي سبتمبر 2005 انفصل موسى مصطفى موسى عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور.

وكان موسى مصطفى أحد الأربعة المفصولين من حزب الغد بقرار من أيمن نور. لكن في مايو 2011 اعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد.