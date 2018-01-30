مصر.. قبول ترشح السيسي وموسى رسمياً لانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات #الرئاسة التي ستجري مارس المقبل.

وقالت الهيئة إن الرئيس عبد الفتاح #السيسي حصل على تزكية 549 نائباً، بينما حصل موسى مصطفى موسى على تزكية 20 نائباً، مضيفة أن القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة ضمت الرئيس السيسي، وموسى رئيس #حزب_الغد، ويحق لهما فقط الاعتراض على بعضهما البعض يومي 1و2 من فبراير.

وكانت الهيئة قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، ظهر الاثنين، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد بأوراق ترشيحه.

يشار إلى أن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي أعلنت أنها ترحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات، حيث قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم الحملة، إن باب المنافسة مفتوح للجميع، والدستور والقانون لم يضعا شروطاً تعجيزية تمنع تقدم أي مرشح يستوفي الشروط.

وأعلن أن الحملة تلقت 915 ألف نموذج تأييد من المواطنين على مستوى الجمهورية، وتقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 173 ألف نموذج تأييد فقط، إضافة إلى 549 نموذج تزكية صادر عن أعضاء مجلس النواب، رافضة تقديم توكيلات وتأييدات تقدم بها من هم أقل من 18 عاماً.

ومن جانبه، كشف موسى المرشح المنافس أنه لم يقرر خوض السباق الرئاسي مجاملة لأحد، بل ترشح من أجل الفوز وتنفيذ برنامجه الانتخابي.

وذكر أنه يملك برنامجاً طموحاً يتضمن حلولاً اقتصادية مبتكرة ومن خارج الصندوق، مشيراً إلى أنه سيعمل بكل طاقته لخلق منافسة حقيقية في انتخابات ديمقراطية تليق بالشعب المصري وترسم صورة حقيقية وحضارية معبرة عن #مصر عقب ثورة 30 يونيو.