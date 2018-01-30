شاهد.. محافظ مصري يفر من أيدي أهالي قتلى "مصعد مستشفى"

لقي 6 مصريين، الثلاثاء، مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سقوط مصعد بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية شمال البلاد.

وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغاً بمصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين سقط بهم مصعد قسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعي.

وانتقل على الفور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، وقيادات الأمن، ورئيس جامعة بنها، حيث تبين أن المصعد متهالك وسقط من الطابق السابع لسوء حالته، مما أسفر عن مصرع 6 من ركابه وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال جثثهم.

وتمكن مرافقو المحافظ من إنقاذه من بين أيدي المواطنين الغاضبين.

وأصدرت جامعة بنها التابع لها المستشفى بياناً نعت فيه الضحايا، وقررت تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ ما تراه من إجراءات وتحديد المسؤولين عن وقوعه ومحاسبتهم.‫