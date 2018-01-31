السيسي : من يريد العبث بأمن مصر فليتخلص مني أولا

توعد الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، من يريدون العبث بأمن مصر واستقرارها.

وقال في تصريحات، خلال افتتاح محطة حقل ظهر للغاز الطبيعي، الأربعاء، إن من يريد المساس بأمن البلاد فعليه التخلص منه أولا، مضيفاً أنه سيتصدى لأي محاولة للعبث بأمن واستقرار #مصر، وأن ثمن ذلك هو حياته وحياة رجال الجيش.

وأضاف الرئيس المصري أن لا أحد يستطيع أن يتسبب في ضياع البلاد، وما حدث في مصر قبل 7 سنوات لن يتكرر مرة أخرى، مؤكداً أنه مستعد للموت مقابل حياة 100 مليون مصري.

ودعا السيسي المصريين للانتباه لأهمية ترسيم #الحدود مع #قبرص، وقال إن مصر لو لم توافق على ترسيم الحدود مع قبرص ما كان يمكنها أن تقوم بالاكتشافات بهذه المنطقة، خاصة أن تلك الاكتشافات تقع في #المياه_العميقة، التي تشترك فيها مصر والدول المجاورة، وهذا الأمر تحكمه قوانين دولية.

وكان السيسي قد افتتح عدداً من المشروعات في محافظة بورسعيد، منها مشروع حقل "ظهر" للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط، والذي يعد الأكبر في مصر، حيث يقع على عمق نحو 1500 متر، وتم حفره بعمق أكثر من 4000 متر داخل المنطقة الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي قام بجولة تفقدية للمحطة الأرضية للحقل، وأعطى الإذن ببدء الإنتاج المبكر للحقل من #الغاز_الطبيعي.