إحالة أوراق 10 متطرفين لمفتي مصر تمهيدا لإعدامهم

قالت مصادر قضائية مصرية إن #محكمة_جنايات الجيزة قررت، الأربعاء، إحالة أوراق 10 متهمين يشتبه في أنهم متشددون إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتأسيس جماعة غير قانونية والتخطيط لشن هجمات.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة 10 مارس آذار للنطق بالحكم على المتهمين العشرة و5 آخرين يحاكمون في نفس القضية. وكانت القضية تشمل 16 متهما، لكن توفي أحدهم أثناء المحاكمة.

وكشفت المصادر أن 3 من المحالين للمفتي هاربون. وتعرف القضية إعلاميا باسم (خلية إمبابة) في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين كوّنوا خلال الفترة من 2013 وحتى مارس/آذار 2015 جماعة غير قانونية بهدف الاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المسيحيين والاعتداء على القوات المسلحة.

واتهمتهم أيضا بإمداد الجماعة بالأموال والأسلحة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وتصنيع متفجرات.

ويتعين على محاكم الجنايات في #مصر أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

وفي حال صدور أحكام بالإعدام والحبس في القضية، سيكون بمقدور المدانين الطعن عليها أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكثفت جماعات متشددة تنشط في مصر، على رأسها جماعة موالية لتنظيم #داعش، هجماتها على قوات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية. وامتدت هجماتها لتشمل كنائس ومسيحيين خلال العام الماضي.