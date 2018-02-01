مصرية ذهبت لمركز تجميل استعدادا لزفافها.. فخرجت مشوهة

في 11 يناير/كانون الثاني الماضي ذهبت فتاة مصرية تدعى "ولاء"، تبلغ من العمر 33 عاماً وتعمل محاسبة ببنك شهير في مدينة #دمنهور شمال العاصمة المصرية #القاهرة، إلى مركز تجميل بهدف إزالة نقاط سوداء في الوجه استعدادا لزفافها بعد أسبوع.

اتفقت الفتاة مع مسؤولي المركز، الذي ذهبت إليه بترشيح من صديقتها، على إزالة النقاط السوداء في وجهها، وخصصوا لها طبيبة شهيرة لتقوم بالعملية بالليزر.. لكن "ولاء" خرجت من المركز مشوّهة ومصابة بعاهة مستديمة وحروق بالوجه، فتأجّل موعد زفافها لأجل غير مسمى.

مأساة ولاء رواها لـ"العربية.نت" محاميها المستشار عصام مهنا، فقال إن موكلته ذهبت للمركز الشهير لإجراء إزالة نقاط سوداء بالليزر وخلال العملية شعرت بألم شديد في الوجه فطمأنتها الطبيبة بأن الأمر طبيعي وبسيط جدا، وأنه عبارة عن التهابات ستزول بوضع مجموعة من الكريمات على البشرة.

وأضاف المحامي أنه عقب خروج ولاء من المركز وذهابها للمنزل شعرت الفتاة بزيادة الألم، ورويدا رويدا بدأت تظهر على وجهها آثار حروق وبقع سوداء كبيرة.

بعدها ذهبت ولاء إلى اثنين من كبار الأطباء، فأكدا لها أنها مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية تستلزم علاجا لمدة عام، ورغم ذلك سيبقى هناك تشوهات وعاهات مستديمة على وجهها.

ما زاد من الكارثة التي ألمت بولاء، كما يقول محاميها، هو تأجيل زفافها، فضلا عن أنها ستعيش طيلة عمرها مصابة بتشوهات في الوجه بعدما كانت شديدة الجمال.. والسبب خطأ من طبيبة شهيرة.

كما كشف المحامي مفاجأة صادمة، وهي أن صديقة ولاء التي رشحت لها #مركز_التجميل أصيبت هي الأخرى بحروق في اليد إثر علاج هناك.

وأضاف المحامي أنه تقدم اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام ضد مركز التجميل متهماً إياه بالتسبب بحروق شديدة من الدرجة الثانية بكامل وجه موكلته أثناء "سنفرة" وجها بالليزر ما أصابها بعاهة مستديمة وتشوه بكامل الوجه.