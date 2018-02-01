مصر.. إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع ليبيا

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الغربية مع ليبيا.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط سيارة محملة بالأسلحة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية مع ليبيا.

وأضاف بيان الجيش أن قوات حرس الحدود تواصل جهود القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وجاء في البيان:

"استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعي محملة بعدد (490) بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم".

وفى إطار تأمين المعابر والمعديات.. تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته (600) غرام من جوهر الحشيش المخدر أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وصحراء مصر الغربية، أحد معاقل مجموعات مسلحة متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم "داعش"، الذي ينفذ بشكل متواصل، هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.