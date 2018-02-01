مصر ترحب بتصنيف أميركا لـ"حسم" و"لواء الثورة" كإرهابيين

رحبت مصر بقرار #أميركا إدراج تنظيمي #حسم و #لواء_الثورة المرتبطين بتنظيم #الإخوان، على القائمة الأميركية لـ #التنظيمات_الإرهابية.

ورحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالقرار، معتبراً تلك الخطوة بمثابة تطور إيجابي في إدراك شركاء مصر الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، لخطورة تنظيم الإخوان والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واستقرار مصر وشعبها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار الأميركي يعد ترجمة عملية للتضامن مع مصر ضد الإرهاب، وتقديراً لما تواجهه من محاولات تستهدف إعاقة مسارها التنموي وانطلاقها الاقتصادي، وهو الأمر الذي عبر عنه المسؤولون الأميركيون على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطوة هامة إلى الأمام على مسار تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة وفعالة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

يشار إلى أن الحركتين تنتميان إدارياً لجماعة الإخوان، التي قرر جناحها المسلح بقيادة الدكتور محمد كمال تأسيسهما وتمويلهما لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات تهدف لإثارة الرعب في مصر، وتصفية ضباط الجيش والشرطة انتقاماً للإطاحة بالإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم.