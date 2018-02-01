مفتي مصر السابق يحدد 10 معايير لاكتشاف المتطرفين

حدد مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، 10 نقاط للمكونات الشكلية والسلوكية للتعرف على المتطرفين أو المنحرفين فكريًا.

وذكر جمعة في تدوينة على فيسبوك أنه يمكن التعرف وكشف أصحاب الأفكار المتطرفة والمنحرفة من خلال مكونات شكلية أو سلوكية أو شخصية أو معرفية.

وقال مفتي مصر السابق إن الأمراض السلوكية للمتطرف تنحصر في:

1 – العنف واستباحة الدماء التي حرمها الله، والاصطدام مع العالمين.

2 – الصد عن سبيل الله بعلم وبغير علم.

3 – تشويه صورة الإسلام حيث كانوا أسوأ دعاة وشر سفراء ينتسبون للإسلام.

4 – ضياع مصالح المسلمين. حيث تفككت دول وانهارت حضارات بسبب طغيانهم وخروجهم على كل نظام ودين.

5 – الفشل المتتالي وفيه أنهم لم يتوقفوا عند حد، فقد انكشف فشلهم وانكشف خسوفهم ولكنهم يتمادون في الغي والفساد.

6– تهديد المجتمعات البشرية بنشر الحروب وذهاب الأمن والأمان والاستقرار من العالم كله.

7 – التعالي على خلق الله الذين يخطئون ويذنبون، باعتبار أن المتطرف معصوم لا يقع في الخطيئة أبدا، ويحبون التمايز عن الناس والرياسة عليهم، ومن ثم يفتعلون المخالفات والاختلافات في المظهر والأفعال.

8 – يحتقرون المرأة ويهينونها، سواء كانت أختا أو أما أو زوجة أو بنتا، فهي خلقت في نظرهم للخدمة والخلفة، ليس كائنا سويا مساويا للرجل.

9 – الهروب من المسؤولية، وعدم الصبر في تحملها والثبات في مواجهة العمل والاجتهاد، فهو دائما يرمون الأحمال على الآخرين ويتكلون عليهم في أمور معاشهم وإعالتهم، ولا يبالون بضياع أسرهم أو تفسخها تحت وطأة الحاجة والعوز، ولا يبالون بفشل الأبناء وتفلتهم من التعليم.

10 – كثرة التقلبات في المزاج والهوى، فترى قد تحول من شخص ملحد ينكر الدين بالكلية ويرتكب كل الموبقات والفواسق إلى ملتح ذي جلباب يفسق الناس ويحكم عليهم بالكفر لمجرد أنهم يتكاسلون عن الصلاة في المسجد أو ما شابه، ثم إن تعرض للبلاء تجده يرتد مرة أخرى لما كان عليه، فهم يتسمون بعدم الثبات وكثرة التحولات ربما داخل نفس النطاق ولكن بتطرف فيه، وربما بالانحراف بالكلية عن الدين إلى فكر آخر".