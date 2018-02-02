إصابة ضابط و11 مجنداً بانقلاب حافلة نقل جنود بوسط سيناء

أصيب ضابط و11 مجنداً من قوات أمن شمال سيناء بإصابات متنوعة جراء انقلاب أتوبيس خلال سيره على الطريق الدولي في منطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية في شمال سيناء تلقت إخطاراً بانقلاب أتوبيس تابع لقوات أمن شمال سيناء أثناء سيره على طريق "السويس- صدر الحيطان" في منطقة صدر الحيطان بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة ضابط برتبة ملازم أول و11 مجنداً بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.