السيسي إلى سلطنة عمان الأحد

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد غد الأحد إلى مسقط في أول زيارة رسمية له لسلطنة عمان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن الزيارة تأتي في ظل حرص الرئيس السيسي على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن زيارة السيسي لسلطنة عمان، لكن تم تأجيل الزيارة بعد وقوع حادث الواحات الذي أسفر عن مقتل 17 شرطياً.