مصر.. 11 قتيلا و32 جريحا في حادث سير بشع بالمنيا

لقى 11مصرياً مصرعهم، وأصيب 32آخرون في #حادث_سير بشع بالمنيا جنوب العاصمة #القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مصرع11 و إصابة 32 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي بعد بوابة رسوم المنيا اتجاه القاهرة، محافظة #المنيا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين إلى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك للتأمين الصحي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والساعد، واشتباه كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج.