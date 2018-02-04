الجيش المصري يدمر 16 وكراً للإرهابيين في سيناء

كشف المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، الأحد، عن قيام قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط #سيناء باكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، فضلًا عن تدمير 3 دراجات نارية و16 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية.

وأضاف المتحدث العسكري المصري أنه تم تدمير مزروعات 4 أفدنة من النباتات المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة أخرى معدة للتوزيع.

وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى وسط سيناء، تم ضبط أتوبيس به كمية من المواد المخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد أن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.