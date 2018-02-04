حوادث سير تخلف قتلى وجرحى في ٤ محافظات مصرية

أعلنت وزارة #الصحة_المصرية مصرع شخصين وإصابة 34 آخرين في حوادث سير بمحافظات البحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول قد أسفر عن وفاة 2 وإصابة 5 آخرين، وذلك نتيجة تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة 6 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة بطريق بلبيس/السلام، #محافظة_الشرقية، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأضاف أن الحادث الثالث أسفر عن إصابة 14 مواطناً نتيجة تصادم سيارتين أمام عزبة إسكندر مركز كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الحادث الرابع أسفر عن #إصابة 9 مواطنين نتيجة انقلاب سيارة بطريق الصحافة أبو زعبل، مسطرد/ محافظة القليوبية.

وكشف مجاهد أن الإصابات في جميع #الحوادث تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه نزيف بالبطن والمخ.

وكان الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بمحافظات الصعيد قد شهد حادثا مروعا، الجمعة، حيث لقي ١١ شخصا مصرعهم، وأصيب ٢٢ آخرون بتصادم عدة سيارات عند بوابة الرسوم بمحافظة المنيا.