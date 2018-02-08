مصر تتراجع عن ترحيل الراقصة الروسية "جوهرة"

تراجعت السلطات المصرية عن قرارها بترحيل الراقصة الروسية "جوهرة" والتي اعتبرتها خطيرة وتمس الأمن العام.

وقال محمد صالح محامي الراقصة ان السلطات أبلغتهم بإلغاء قرار ترحيلها بعد ان طلبت منها مغادرة البلاد بشكل نهائي ومنع دخولها مجددا، مؤكدا ان قرار الترحيل صدر بسبب خطأ واعتذرت السلطات عنه.

وفي وقت سابق، قررت #السلطات_المصرية ترحيل الراقصة الروسية أيكاترينا أندرينا، وشهرتها "جوهرة" لخطورتها على الأمن.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت قبل يومين القبض على الراقصة التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو لها وهي ترقص بطريقة خليعة ومثيرة.

وظهرت #الراقصة في #فيديو بملهى سياحي بمركب عائم في النيل بالجيزة، وترقص فيه بطريقة خليعة، مرتدية ملابس مثيرة وفاضحة، تكشف أجزاء كبيرة من جسدها، وكانت الراقصة تؤدي حركات مليئة بالإيحاءات الفاضحة.

وتبين أن الراقصة كانت تؤدي رقصتها ببدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة، ولا تحمل تصريحا بالعمل داخل البلاد، حيث حضرت قبل 21 يوما كسائحة، ثم امتهنت الرقص في #مصر.

من جانبه، قال محمد صالح محامي الراقصة لـ" العربية.نت" إن الاتهامات الموجهة لموكلته تتضمن العمل في مصر بدون تصريح رسمي، والعمل بالرقص دون الحصول على موافقة رسمية من نقابة المهن التمثيلية، كذلك ارتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وأخيرا توجيه الاتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أن موكلته "بريئة" من هذه الاتهامات، وأكد أنها الراقصة الوحيدة من الراقصات الأجنبيات التي تمتلك تأشيرة عمل، ولها ملف بوزارة القوى العاملة يحمل رقم 39.