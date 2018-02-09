أول تعليق من السيسي على "العملية الشاملة"

تعليقاً على العملية العسكرية الكبرى التي أعلن الجيش المصري تنفيذها، اليوم الجمعة، لمواجهة الإرهاب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه "يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر من العناصر الإرهابية أعداء الحياة".

جاء ذلك في رسالة قصيرة على الصفحة الرسمية للرئيس #السيسي على فيسبوك.

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن، اليوم الجمعة، في بيانين، انطلاق العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب في سيناء والدلتا والظهير الصحراوي مع الحدود الليبية.

وتضمن البيان الثاني أن العملية الشاملة سيناء 2018، تشمل استهداف القوات الجوية لبؤر وأوكار للعناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء.

وذكر أن عناصر من القوات البحرية تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري، بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، إضافة لقوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي.

وأكد البيان أن عناصر مشتركة من الجيش والشرطة تقوم بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية في شتى الجمهورية.