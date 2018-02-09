بعد توجه هنية للقاهرة.. إغلاق معبر رفح بسبب أوضاع سيناء

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الجمعة بسبب الأوضاع الامنية في #سيناء كما اعلن مسؤولون فلسطينيون بعيد مغادرة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى #القاهرة على رأس وفد من الحركة في إطار التشاور مع #مصر.

وقال صالح الزق مدير عام الشؤون المدنية في قطاع غزة لوكالة فرانس برس إنه "تم إغلاق معبر رفح اليوم بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء كما أبلغتنا السلطات المصرية".

وقد أعلن #الجيش_المصري صباح الجمعة حالة التأهب القصوى في إطار تنفيذ عملية وصفها بأنها شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.

وبعد مغادرة هنية والوفد المرافق أغلقت السلطات المصرية المعبر الذي فتحته استثنائيا لثلاثة أيام أمام الحالات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان إن هنية توجه إلى القاهرة في إطار زيارة "تأتي ضمن ترتيبات مسبقة وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن أهلنا في قطاع #غزة وحل أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية".

وأضاف أن المحادثات ستشمل ايضا "استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة ودفع الجهود المصرية لإتمامها" وتأتي أيضا ضمن جهود حماس "لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان".

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، تسلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة على معابر القطاع وبينها معبر رفح بعدما كانت تسيطر عليها حركة #حماس منذ صيف 2007.

وجاءت خطوة تسليم معابر قطاع #غزة للسلطة الفلسطينية ضمن بنود اتفاق مصالحة وقعته حركتا حماس وفتح في القاهرة في تشرين الاول/اكتوبر 2017 برعاية مصرية.

ورغم جهود القاهرة لإتمام المصالحة بين حماس وفتح لا يزال الاتفاق يواجه صعوبات عدة ويكاد يتحول حبرا على ورق. ولا يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ.

كما تغلق مصر معبر رفح منذ عدة سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.